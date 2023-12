Casio Computer Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Weitere Suchergebnisse zu "Casio Computer":

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Casio Computer in den sozialen Medien. Es gab keine klare Verschiebung in Richtung übermäßig positiver oder negativer Diskussionen. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie gibt Anzeichen dafür, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Casio Computer wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Wenn es um die fundamentalen Aspekte geht, wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens betrachtet. Bei Casio Computer beträgt das aktuelle KGV 24, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" im Durchschnitt ein KGV von 56 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Casio Computer damit derzeit unterbewertet und erhält daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende liegt Casio Computer mit einer Ausschüttung von 3,64 % nur leicht über dem Branchendurchschnitt Haushalts-Gebrauchsgüter (2,96 %). Daher wird die Einstufung in dieser Kategorie als "Neutral" abgeleitet.

In den letzten zwei Wochen wurde Casio Computer von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine Einstufung als "Gut" erlaubt. Allerdings wurden auch 9 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.