Casio Computer Aktie: Immer mit der Ruhe

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung im Sentiment und Buzz um Casio Computer in den sozialen Medien. Es gab keine klare Verschiebung hin zu positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Aktie von der Redaktion als "neutral" bewertet wird. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Casio Computer deutlich mehr diskutiert als normal, was zu einer steigenden Aufmerksamkeit führte und ein "gut" Rating zur Folge hat.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Casio Computer derzeit bei 1179,54 JPY verläuft. Der Aktienkurs selbst lag bei 1252 JPY, was einem Abstand von +6,14 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 1183,15 JPY erreicht, was einer Differenz von +5,82 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher ein "gut" Signal.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 24,13 und liegt damit 56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Haushalts-Gebrauchsgüterbranche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie auf dieser Stufe eine "gut" Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende liegt Casio Computer mit einer Dividendenrendite von 3,67 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Haushalts-Gebrauchsgüterbranche (2,94 %) nur leicht höher. Die Differenz beträgt 0,73 Prozentpunkte, was zu einer aktuellen Einstufung als "neutral" führt.