Casio ComputerADR Aktie: Ein unsicheres Investment?

Casio Computer wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Haushalts-Gebrauchsgüter) als unterbewertet angesehen, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24,13, was einem Abstand von 56 Prozent zum Branchen-KGV von 54,73 entspricht. Infolgedessen wird die Aktie auf fundamentaler Basis mit einer "Gut"-Empfehlung bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Casio Computer derzeit bei 1180,57 JPY liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 1226 JPY erreicht hat. Dies führt zu einer Abweichung von +3,85 Prozent gegenüber dem GD200 und wird als "Neutral" bewertet. Ebenso beträgt der GD50 für die vergangenen 50 Tage 1179,52 JPY, was einer Abweichung von +3,94 Prozent entspricht und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Dies führt insgesamt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Casio Computer eher neutrale Diskussionen geführt, mit vier Tagen positiver und größtenteils neutraler Stimmung. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Basierend auf dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Tiefergehende Analysen der Kommunikation ergaben, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments führt.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Casio Computer gegenüber dem Branchendurchschnitt Haushalts-Gebrauchsgüter eine Dividendenrendite von 3,67 % aus, was 0,72 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt von 2,95 % liegt. Der mögliche Mehrgewinn ist daher nur leicht höher und führt zu einer Einstufung als "Neutral".