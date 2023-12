Casio ComputerADR Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Casio Computer: Analyse der Dividende, technische Analyse und Anlegerstimmung

Casio Computer hat sich in den letzten Wochen im Vergleich zum Branchendurchschnitt Haushalts-Gebrauchsgüter mit einer Dividende von 3,64 % leicht höher positioniert. Die Differenz von 0,68 Prozentpunkten führt zu einer neutralen Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Casio Computer von 1236,5 JPY einen Abstand von +4,84 Prozent vom GD200 (1179,43 JPY) hat, was zu einem neutralen Signal führt. Der GD50 liegt bei 1157,63 JPY und weist somit auf ein gutes Signal hin, da der Abstand +6,81 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich positiv, was zu einer guten Einstufung führt. Jedoch wurden auch 9 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer schlechten Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Casio Computer. Die Aktie erhält daher eine neutrale Bewertung, da die Intensität der Beiträge zu einer Aktie darauf hinweist, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht.

Insgesamt wird die Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen und Bewertungen als "Neutral" eingestuft.