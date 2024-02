Casino Guichard Perrachon Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die Casino Guichard Perrachon-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 2,44 EUR erzielt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,3992 EUR, was einem Unterschied von -83,64 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,61 EUR liegt mit einem Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-34,56 Prozent Abweichung), wodurch die Aktie ebenfalls mit einem "Schlecht"-Rating bedacht wird.

In Bezug auf die Dividende liegt Casino Guichard Perrachon mit einer Dividende von 0 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln (0 %). Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

In den letzten 12 Monaten verzeichnete die Casino Guichard Perrachon-Aktie eine Performance von 6,68 Prozent, was im Branchenvergleich eine Outperformance von +6,68 Prozent bedeutet. Dadurch erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Daher ergibt sich eine insgesamt positive Einschätzung der Anleger-Stimmung.