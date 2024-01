Casino Guichard Perrachon Aktie: So schnell kann es gehen

Weitere Suchergebnisse zu "Casino Guichard":

Die technische Analyse der Casino Guichard Perrachon-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3,35 EUR liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs von 0,583 EUR um -82,6 Prozent abweicht, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,78 EUR) liegt mit einer Abweichung von -25,26 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Casino Guichard Perrachon-Aktie somit eine "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten zwei Wochen als neutral, basierend auf der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen. Die überwiegende Mehrheit der Themen rund um die Aktie wurden als neutral eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Hinsichtlich fundamentaler Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Casino Guichard Perrachon einen Wert von 136 auf. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" liegt die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividendenrendite verzeichnet Casino Guichard Perrachon derzeit eine Rendite von 0 %, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" bezüglich der ausgeschütteten Dividende, basierend auf der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs.