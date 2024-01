Casino Guichard Perrachon Aktie: So könnte es weitergehen!

Der Aktienkurs von Casino Guichard Perrachon hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 6,68 Prozent erzielt, was mehr als 7 Prozent über dem Durchschnitt der Verbrauchsgüterbranche liegt. Im Vergleich zur Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln", die eine durchschnittliche Rendite von 0 Prozent aufweist, ist die Performance von Casino Guichard Perrachon mit 6,68 Prozent ebenfalls deutlich besser. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt das aktuelle KGV von Casino Guichard Perrachon 136. Im Vergleich dazu liegt das Branchendurchschnittskgv bei 0. Somit ist die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Die Dividendenrendite von Casino Guichard Perrachon liegt derzeit bei 0 Prozent, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie von der Redaktion neutral bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI der Casino Guichard Perrachon bei 96,85 liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 52,87 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

