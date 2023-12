Casino Guichard Perrachon Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Das Internet kann die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder sogar verändern. Die Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderung in den sozialen Medien können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Bei Casino Guichard Perrachon wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, sodass kaum Veränderungen festgestellt werden konnten. Insgesamt ergibt sich daher ein neutrales langfristiges Stimmungsbild.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Verbrauchsgüter" hat die Aktie von Casino Guichard Perrachon im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,68 Prozent erzielt, was 6,68 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt 0 Prozent, und Casino Guichard Perrachon übertrifft diesen Wert um 6,68 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index auf. Der RSI-Wert von Casino Guichard Perrachon liegt aktuell bei 41,72, was als neutral eingestuft wird. Auch die Ausdehnung auf 25 Tage ergibt mit einem RSI-Wert von 53 eine neutrale Einstufung. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

Die Dividendenrendite von Casino Guichard Perrachon beträgt derzeit 0 %, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Mit einer Differenz von lediglich 0 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende daher als "Neutral" eingestuft.