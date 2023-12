Casino Guichard Perrachon ADR Aktie: Ein handfester Grund

Weitere Suchergebnisse zu "Casino Guichard":

Das französische Einzelhandelsunternehmen Casino Guichard Perrachon wird von Analysten neutral eingestuft, so eine aktuelle Bewertung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens beträgt 136, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" als neutral angesehen wird.

In Bezug auf Dividendenrendite weist das Unternehmen derzeit eine Rendite von 0 % auf, was leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch in diesem Bereich wird die Aktie daher als neutral eingestuft.

Die technische Analyse ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Der durchschnittliche Schlusskurs der letzten 200 Handelstage liegt bei 3,63 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 0.789 EUR lag. Dies führt zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Auch der Relative Strength Index (RSI) zeigt neutrale Signale. Der RSI-Wert liegt bei 41,72, was weder als überkauft noch -verkauft gilt. Auf der Basis von 25 Tagen zeigt sich ein Wert von 53, der ebenfalls auf Neutralität hinweist.

Insgesamt ergibt sich für Casino Guichard Perrachon eine neutrale Bewertung, sowohl aus fundamentaler, dividendenbezogener, als auch aus technischer Sicht.