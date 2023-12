Casino Guichard Perrachon ADR Aktie: Bitte unbedingt beachten

Weitere Suchergebnisse zu "Casino Guichard":

Der Aktienkurs von Casino Guichard Perrachon hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,68 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu haben ähnliche Aktien aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" durchschnittlich 0 Prozent erreicht, was bedeutet, dass Casino Guichard Perrachon in diesem Bereich um +6,68 Prozent besser abschneidet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor wiederum verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 0 Prozent, wobei Casino Guichard Perrachon um 6,68 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance wird dem Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating verliehen.

Die Dividendenrendite von Casino Guichard Perrachon beträgt derzeit 0 %, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt ("Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln") von 0 % liegt. Mit einer Differenz von lediglich 0 Prozentpunkten wird das Unternehmen daher als "Neutral" eingestuft, was die ausgeschüttete Dividende betrifft.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt der Wert für Casino Guichard Perrachon aktuell bei 49,45, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Selbst wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 64, was darauf hindeutet, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert insgesamt eine Einstufung des RSI als "Neutral".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Casino Guichard Perrachon liegt bei einem Wert von 136, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt (ca. 0 Prozent) liegt. Aus fundamentaler Sicht wird das Unternehmen daher als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält folglich eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.