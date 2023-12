Casin Guoxing Property Development Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die technische Analyse der Casin Real Estate Development-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 4,17 CNH liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 3,49 CNH, was einem Unterschied von -16,31 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 3,57 CNH, was nahe am letzten Schlusskurs liegt (-2,24 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Casin Real Estate Development-Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Die Stimmung in den sozialen Medien wird als "Neutral" bewertet, da keine auffälligen Tendenzen hin zu positiven oder negativen Themen festgestellt wurden. Die Stärke der Diskussion zeigt jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält die Aktie für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, mit nur vier Tagen, an denen positive Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich die Diskussion jedoch verstärkt auf positive Themen konzentriert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Casin Real Estate Development-Aktie zeigt einen Wert von 86,44, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 53,5, was eine "Neutral"-Einstufung für 25 Tage ergibt. Insgesamt führt das Gesamtbild zu einem Rating von "Schlecht" für die Aktie.