Casin Guoxing Property Development Aktie: Wohin geht die Reise?

Der Relative Strength Index (RSI) der Casin Real Estate Development liegt bei 41,18, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 47, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an 13 Tagen und über den gesamten analysierten Zeitraum eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Casin Real Estate Development gesprochen. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut". Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein positives Bild. Während des letzten Monats verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen nahm zu, was zu einem positiven Rating führt. Damit erhält die Casin Real Estate Development-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse ist die Abweichung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von 4,27 CNH zum aktuellen Kurs von 3,62 CNH mit -15,22 Prozent negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt aktuell 3,48 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.