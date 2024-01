Casin Guoxing Property Development Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Casin Real Estate Development-Aktie beträgt 52, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 51,79 liegt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, weshalb sie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Casin Real Estate Development.

Bei den weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität der Casin Real Estate Development-Aktie die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht, weshalb sie für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral" erhält. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit ein "Schlecht"-Wert für Casin Real Estate Development.

In der technischen Analyse ist die Casin Real Estate Development-Aktie mit einem Kurs von 3,67 CNH inzwischen +2,23 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zur kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -11,57 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingeschätzt.

Die Anleger-Stimmung bei Casin Real Estate Development in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen beiden Wochen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Einschätzung "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Schlecht"-Rating.