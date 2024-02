Cash.Medien Aktie: Das hat Gewicht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Cashmedien liegt bei 53,43, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt ebenfalls einen Wert von 53,43 und bestätigt somit die "Neutral"-Einschätzung.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Anleger haben weder positiv noch negativ über das Unternehmen Cashmedien gesprochen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Cashmedien bei 1,5 EUR, was einer Entfernung von -5,66 Prozent vom GD200 (1,59 EUR) entspricht - ein "Schlecht"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 1,58 EUR, was einem Abstand von -5,06 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Zusammengefasst wird der Kurs der Cashmedien-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, und die Diskussionen über das Unternehmen ebenfalls neutral waren. Daher erhält die Cashmedien-Aktie ein "Neutral"-Rating.