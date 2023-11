Cash.Medien Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Die technische Analyse von Cashmedien-Aktien zeigt gemischte Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 1,63 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 1,5 EUR liegt, was einer Abweichung von -7,98 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis des längerfristigen Durchschnitts. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs für den 50-Tage-Durchschnitt nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Cashmedien daher ein "Neutral"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Dies gilt auch für den RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in sozialen Medien konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Auch das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war neutral, ohne signifikante positive oder negative Ausschläge, was schließlich zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" für das Anleger-Sentiment führt.