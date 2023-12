Cash Finl Svcsew Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Cash Services liegt der RSI7 aktuell bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 64,29, was bedeutet, dass Cash Services als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Cash Services zeigen eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung in diesem Bereich führt. In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Cash Services derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Cash Services eingestellt waren und auch die neuesten Nachrichten positiv aufgenommen wurden. Basierend auf dieser Analyse erhält Cash Services eine insgesamt positive "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.