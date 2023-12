Cash Finl Svcsew Aktie: Finger Weg!

Weitere Suchergebnisse zu "Velo3D":

Die Diskussionen über Cash Services auf den sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel in den letzten beiden Wochen überwiegend positiv waren. Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist, basierend auf der Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Cash Services derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Stärke Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel über- oder überverkauft ist. Der RSI7 zeigt an, dass Cash Services derzeit überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen zeigt an, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Wertpapier daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

In der technischen Analyse ist zu sehen, dass Cash Services derzeit -21,79 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -23,75 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.