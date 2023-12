Cash Converters International Aktie: Keine Angst!

In den letzten zwei Wochen wurde über Cash Converters eher neutral in den sozialen Medien diskutiert. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer einen negativen Trend, während keine positiven Diskussionen verzeichnet wurden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an negativen Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung und insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität und der Häufigkeit der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Cash Converters haben wir langfristig eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Neutral".

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden, was den sogenannten Relative Strength Index (RSI) liefert. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Cash Converters-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und erhält somit ein "Neutral"-Rating. Der RSI25 weist ebenfalls darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist und wird daher ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Damit erhält Cash Converters eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für die Cash Converters-Aktie beträgt der längerfristigere gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage 0,22 AUD, was deutlich darunter liegt. Auf dieser Basis erhält Cash Converters somit eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 0,21 AUD, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. In Summe wird Cash Converters auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.