Casella Waste Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Die Stimmung gegenüber CaSchlechta Waste ist überwiegend negativ, wie unsere Analysten festgestellt haben. In den sozialen Medien wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert, was dazu führt, dass die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft wird.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche hat CaSchlechta Waste in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -76,9 Prozent gezeigt. Auch im Sektorenvergleich lag die Rendite mit 29,29 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Aus charttechnischer Sicht wird der aktuelle Kurs von 87,44 USD als "Gut"-Signal bewertet, da er sich um +5,1 Prozent vom GD200 (83,2 USD) entfernt. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 79,53 USD ein "Gut"-Signal auf, da der Abstand +9,95 Prozent beträgt, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die CaSchlechta Waste-Aktie zeigt einen Wert von 26 für die letzten 7 Tage, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis bestätigt mit einem Wert von 28,58 die Überverkauft-Situation und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für CaSchlechta Waste.