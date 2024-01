Casella Waste Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Die Dividendenpolitik von CaSchlechta Waste wird von Analysten als schlecht bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -5,22 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht.

In Bezug auf die technische Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der CaSchlechta Waste 83,73 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 84,03 USD erreicht hat. Dies führt zu einer neutralen Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +0,36 Prozent liegt und der GD50 der vergangenen 50 Tage einen Stand von 82,43 USD aufweist, was einer neutralen Bewertung mit +1,94 Prozent Abstand entspricht.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von CaSchlechta Waste im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,77 Prozent erzielt, was 1244,04 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt 6,9 Prozent, und CaSchlechta Waste liegt derzeit 2,13 Prozent darunter, was insgesamt zu einer neutralen Bewertung führt.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten der CaSchlechta Waste 4 mal die Einschätzung "Gut", 0 mal die Einschätzung "Neutral" und 0 mal das Rating "Schlecht" vergeben, was langfristig zu einem Rating "Gut" führt. Obwohl es im letzten Monat keine Analystenupdates gibt, erwarten die Analysten auf Basis des aktuellen Kurses von 84,03 USD eine Entwicklung von 15,43 Prozent und vergeben ein mittleres Kursziel von 97 USD, was insgesamt zu einer positiven Einschätzung seitens institutioneller Analysten führt.