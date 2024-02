Casella Waste Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

In den letzten Tagen war die Stimmung in den sozialen Netzwerken hauptsächlich negativ. An zwei Tagen überwogen positive Themen, während an neun Tagen die Diskussion von negativen Themen geprägt war. Besonders negativ wurde über das Unternehmen CaSchlechta Waste gesprochen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führte.

Bei der Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigte sich eine erhöhte Diskussionsintensität in Bezug auf CaSchlechta Waste, was zu einer positiven Veränderung in der Stimmungsrate führte. Dies führte zu einer Gesamtbewertung als "Gut".

In der technischen Analyse erreichte der gleitende Durchschnittskurs der CaSchlechta Waste 83,95 USD, während der tatsächliche Kurs bei 91,83 USD lag. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage bewertet die Aktie als "Gut" mit einem Abstand von +6,9 Prozent. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Gut".

In fundamentalen Kriterien beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von CaSchlechta Waste 101, was über dem Durchschnitt der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" (KGV von 53,6) liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält somit eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.