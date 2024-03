Casella Waste Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf CaSchlechta Waste ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr negativ. In den vergangenen zwei Wochen dominierten vor allem negative Themen die Diskussionen, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung des Unternehmens führte.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der CaSchlechta Waste bei 98,69 USD liegt und damit um 17,46 Prozent höher ist als der GD200 (84,02 USD). Dies wird als gutes Signal bewertet. Der GD50 liegt bei 89,72 USD, was einem Abstand von +10 Prozent zum Aktienkurs entspricht. Auch dies wird als gutes Signal gewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von CaSchlechta Waste mit 114,94 einen Wert auf, der um 101 Prozent höher ist als bei vergleichbaren Unternehmen in der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" (57,3). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer insgesamt schlechten Einschätzung aus fundamentaler Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von CaSchlechta Waste liegt bei 6,65 Punkten, was auf eine Überverkauftheit hinweist und somit als gutes Signal gewertet wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder Überkauftheit noch Überverkauftheit an und wird daher als neutral eingestuft.

Zusammenfassend wird die CaSchlechta Waste-Aktie anhand der verschiedenen Analysemethoden insgesamt als "Gut" bewertet, wobei jedoch die Anleger-Stimmung und die fundamentale Analyse auf eine eher negative Einschätzung hinweisen.