Casella Waste Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Die technische Analyse der CaSchlechta Waste-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 83,6 USD verläuft. Der Aktienkurs ging bei 84,68 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +1,29 Prozent aufgebaut, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 81,36 USD, was einer Differenz von +4,08 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich damit eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine negative Differenz von -5,23 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies", da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei CaSchlechta Waste aktuell bei 0 liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Was das Sentiment und den Buzz rund um die CaSchlechta Waste-Aktie betrifft, konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Dies zeigt sich in negativen Auffälligkeiten bei der Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die als Grundlage für diese Auswertung dienen. Zudem wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst bekommt CaSchlechta Waste daher in diesem Bereich ein "Schlecht".

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der CaSchlechta Waste-Aktie mit 98,07 auf Basis der heutigen Notierungen 83 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus fundamentaler Sicht.