Case AB Aktie: Das hat Gewicht!

Die technische Analyse der Case-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 13,42 SEK liegt, was einen Unterschied von -8,35 Prozent zum letzten Schlusskurs von 12,3 SEK darstellt. Auf Basis dieser Betrachtung wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt dieser bei 12,66 SEK, was einem Unterschied von -2,84 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der bei der Case-Aktie mit einem Niveau von 88,89 zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 50,34 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Case ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Sowohl in den Äußerungen der vergangenen beiden Wochen als auch in den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Auch über einen längeren Zeitraum betrachtet, zeigt sich bei Case eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich damit für die Case-Aktie in verschiedenen Analysebereichen eine neutrale Einschätzung.