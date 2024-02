Case AB Aktie: Ganz ruhig bleiben!

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Case nicht wesentlich verändert. Weder besonders positive noch negative Themen haben die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien beeinflusst, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke und die Anzahl der Beiträge zeigen keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Case-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 37, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 48,11 führt zu keiner überkauften oder -verkauften Bewertung, was zu einem neutralen Rating für Case führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der 200-Tages-Durchschnitt bei 13,72 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 12,35 SEK liegt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auf der anderen Seite liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 11,53 SEK, während der letzte Schlusskurs darüber liegt, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt führt die technische Analyse zu einem neutralen Rating für Case.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral, was zu einer Gesamtbewertung von neutral führt. Die meisten Kommentare und Wortmeldungen der privaten Nutzer waren ebenfalls neutral, was die Einstufung "Neutral" bestätigt. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für Case.