Cascades Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Preisgünstigkeit einer Aktie. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. Im Vergleich zur Branche "Behälter & Verpackung" liegt das KGV von Cascades bei 8,46 und damit deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 336. Dies zeigt, dass die Aktie von Cascades als günstig betrachtet werden kann und erhält daher ein "Gut" basierend auf fundamentalen Kriterien.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete die Aktie von Cascades eine Performance von 51,82 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -22,71 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +74,53 Prozent im Branchenvergleich für Cascades. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Rendite von Cascades um 74,53 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung für Cascades hat sich in den vergangenen Wochen eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Cascades-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 40) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 45,85) erhalten daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Cascades damit ebenfalls ein "Neutral"-Rating.