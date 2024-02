Cascades Aktie: Pleite oder Chance?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Cascades wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 61,47 Punkten, was darauf hindeutet, dass Cascades weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält somit eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI25 zeigt einen Wert von 38,87, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cascades einen Wert von 8,43 auf, was deutlich günstiger ist als der Durchschnitt in der Branche "Behälter & Verpackung". Daher wird der Titel als unterbewertet eingestuft.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass von insgesamt 5 Analystenbewertungen für die Cascades-Aktie, 1 Bewertung als "Gut", 4 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie. Im zurückliegenden Monat wurden 0 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Empfehlungen abgegeben, was die kurzfristige Einschätzung als "Neutral"-Titel bestätigt.

Die Aktie von Cascades hat ein durchschnittliches Kursziel von 14,88 CAD, was ein Aufwärtspotenzial von 5,95 Prozent bedeutet. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von 14,04 CAD ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Materialien" hat Cascades eine Rendite von 63,2 Prozent erzielt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating für die Aktie in dieser Kategorie.