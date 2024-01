Cascades Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Die Cascades-Aktie wird technisch analysiert, wobei der gleitende Durchschnittskurs auf 11,87 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 12,76 CAD liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +7,5 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 12,11 CAD, was einer Distanz von +5,37 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Die fundamentale Analyse basiert auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), das bei Cascades einen Wert von 7,42 aufweist. Dies ist deutlich günstiger als das Branchenmittel von 323,39, was einer Unterbewertung von 98 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 55, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Cascades nach RSI-Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität im üblichen Rahmen liegt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich jedoch negativ entwickelt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Cascades führt.