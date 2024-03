Cascades Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt und dazwischen als neutral eingestuft wird. Bei einem RSI von 88,35 wird die Cascades-Aktie als "überkauft" eingestuft, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 80,13, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich im letzten Monat nicht signifikant verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Cascades-Aktie somit ein "Gut"-Rating für Sentiment und Buzz.

In Bezug auf das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs ergibt sich bei Cascades aktuell eine negative Differenz von -0,22 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Behälter & Verpackung". Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cascades-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 12,29 CAD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (13,04 CAD) führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält die Cascades-Aktie somit für die technische Analyse ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung der Cascades-Aktie von "Schlecht" basierend auf den verschiedenen analysierten Kriterien.