Cascadero Copper Aktie: Keine Angst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Cascadero Copper betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass Cascadero Copper weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch beim 25-Tage-RSI ist Cascadero Copper weder überkauft noch überverkauft (Wert: 50), sodass das Wertpapier auch hier als "Neutral" bewertet wird.

Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent in Bezug auf das aktuelle Kursniveau und liegt damit 3,85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 3,85). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Cascadero Copper-Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividende wird dabei in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs gesetzt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Cascadero Copper diskutiert. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau) wird Cascadero Copper als unterbewertet angesehen. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 93,83 gehandelt, was einen Abstand von 71 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 320,47 bedeutet. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.