Cascadero Copper Aktie: Ist es vollbracht?

Der Aktienkurs von Cascadero Copper hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -50 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" eine Unterperformance von 38,54 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -11,46 Prozent, wobei Cascadero Copper aktuell um 38,54 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Cascadero Copper derzeit bei 0,01 CAD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,01 CAD, was einem Abstand von 0 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 0,01 CAD erreicht, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher basierend auf beiden Zeiträumen als "Neutral" bewertet.

Die Bewertung des Sentiments und des Buzz zeigt keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen war ebenfalls nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Cascadero Copper ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 50 und der RSI25 für 25 Tage ebenfalls bei 50, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Empfehlung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.