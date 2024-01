Cascadero Copper Aktie: Daran scheiden sich die Geister

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Sentiment oder der Kommunikationsfrequenz von Cascadero Copper in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich "Materialien" hat die Aktie von Cascadero Copper im letzten Jahr eine Rendite von -50 Prozent erzielt, was 37,21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -12,79 Prozent, und Cascadero Copper liegt 37,21 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cascadero Copper liegt bei 93, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 327,82 als unterdurchschnittlich betrachtet wird. Aufgrund dieser fundamentalen Kennzahlen wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Investoren, die derzeit in die Aktie von Cascadero Copper investieren, können eine Dividendenrendite von 0 % erwarten, was 3,59 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser niedrigen Dividenden wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.