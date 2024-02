Casablanca Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Weitere Suchergebnisse zu "Anritsu":

Der Aktienkurs von Casablanca verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,5 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche im Durchschnitt um 3,77 Prozent, was einer Underperformance von -6,27 Prozent für Casablanca entspricht. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -5,08 Prozent, wobei Casablanca 2,58 Prozent darüber lag. Aufgrund der Überperformance im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich wird Casablanca in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Casablanca liegt derzeit bei 55,56 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt, dass Casablanca weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Casablanca liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,24 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz weist Casablanca eine durchschnittliche Aktivität auf, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich für Casablanca somit in verschiedenen Kategorien die Einstufung "Neutral".