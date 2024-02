Casa Minerals Aktie: Wohin geht die Reise?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Casa Minerals. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, der derzeit bei 50 Punkten liegt. Das bedeutet, dass Casa Minerals derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch beim 25-Tage-RSI ist Casa Minerals weder überkauft noch überverkauft (Wert: 52,63) und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Casa Minerals daher für diesen Punkt unserer Analyse als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Casa Minerals-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,07 CAD. Der letzte Schlusskurs (0,045 CAD) weicht somit um -35,71 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,05 CAD) liegt unter dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von 10 Prozent entspricht und daher ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Casa Minerals-Aktie für die einfache Charttechnik also ein "Schlecht"-Rating.

Hinsichtlich der Dividende weist Casa Minerals eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 3,58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent. Aus heutiger Sicht ist die Aktie daher im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Auch das Sentiment und der Buzz spielen eine Rolle bei der Bewertung einer Aktie. Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht hat. Daher erhält Casa Minerals für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ist Casa Minerals somit als "Neutral"-Wert einzustufen.