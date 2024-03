Casa Minerals Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Casa Minerals: Analyse der Finanzkennzahlen

Die Dividende von Casa Minerals beträgt 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (3,48 %) eine niedrigere Ausschüttung bedeutet. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In den letzten 12 Monaten erzielte Casa Minerals eine Performance von -73,33 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -19,05 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -54,28 Prozent im Branchenvergleich, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Casa Minerals liegt bei 50 Punkten für die letzten 7 Tage und bei 42,86 für die letzten 25 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Casa Minerals verläuft bei 0,06 CAD, während der Aktienkurs selbst bei 0,05 CAD liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 0,05 CAD angenommen, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.