Casa Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Casa als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume, wobei ein Wert zwischen 0 und 100 vergeben wird. Für die Casa-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 60,61, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der Wert für den RSI25 beträgt 70,03, was eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 11349,16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kommunikationsausrüstung, 11349,16). Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik der Casa-Aktie daher als "Schlecht". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 191,87 ist die Aktie von Casa auf Basis der heutigen Notierungen 325 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" (45,1) bewertet werden. Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung aus fundamentaler Analyseperspektive.

Die Stimmung der Anleger kann ebenfalls Auswirkungen auf Aktienkurse haben. Unsere Analysten haben die Casa-Aktie auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen rund um Casa in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich also die Einschätzung, dass Casa hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.