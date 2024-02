Casa Aktie: Das hat Gewicht!

Die Casa-Aktie wurde von einem Analysten in den letzten zwölf Monaten bewertet. Dabei gab es keine "Gut"-Bewertungen, eine "Neutral"-Bewertung und keine "Schlecht"-Bewertungen. Der Durchschnitt ergibt somit ein "Neutral"-Rating. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Die durchschnittlichen Kursziele ergaben einen Wert von 3 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 971,43 Prozent steigen könnte. Daher wird die Aktie als "Gut" empfohlen und insgesamt mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In der technischen Analyse wurde festgestellt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,76 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,28 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -63,16 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage von 0,41 USD liegt über dem letzten Schlusskurs (-31,71 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz wurde festgestellt, dass Casa über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Aktivität aufgewiesen hat, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine positive Entwicklung, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Abschließend wurde der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um einzuschätzen, ob die Casa-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei ergaben sowohl der 7-Tage-RSI (59,26 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (65,7 Punkte) eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie.

Insgesamt ergibt sich somit eine durchwachsene Bewertung für die Casa-Aktie, mit "Gut"-Empfehlungen basierend auf dem Analystenrating und dem Sentiment, aber "Schlecht"-Bewertungen aus charttechnischer Sicht.