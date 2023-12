Casa Aktie: Aus und vorbei!

Die Aktienanalyse von Casa zeigt, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was eine negative Differenz von -11546,5 Prozent zum Branchendurchschnitt bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Casa von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung. In den letzten 12 Monaten erzielte Casa eine Performance von -85 Prozent, was zu einer Underperformance von -83,01 Prozent im Branchenvergleich führt. Auch im Sektorvergleich lag die Aktie 91,23 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Der Relative Strength-Index (RSI) von Casa liegt bei 33,33 und der RSI25 bei 41,91, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Auf fundamentaler Basis wird die Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 191,87 liegt, was einem Abstand von 314 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 46,3 entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

