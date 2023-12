Carver Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt verstärkt über die Aktie von Carver diskutiert, wobei vor allem negative Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um Carver beschäftigt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Carver liegt derzeit bei 15,07, was bedeutet, dass die Börse 15,07 Euro für jeden Euro Gewinn von Carver zahlt. Dieser Wert liegt 8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, wodurch die Aktie als unterbewertet eingestuft wird und auf Grundlage des KGV als "Gut" bewertet wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat die Aktie von Carver im vergangenen Jahr eine Rendite von -57,18 Prozent erzielt, was 67,9 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Bereich "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" liegt die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche bei 0,88 Prozent, während Carver aktuell 58,06 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Carver derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Thrifts & Hypothekenfinanzierung, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt. Die Differenz beträgt 138,51 Prozentpunkte (0 % gegenüber 138,51 %), was auf eine ungünstige Situation für Anleger hinweist.

