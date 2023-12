Carver Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Der Aktienkurs von Carver zeigt eine schlechte Entwicklung im Vergleich zu anderen Unternehmen im Finanzsektor. Mit einer Rendite von -57,18 Prozent liegt Carver mehr als 64 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Bereich "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" ist die Rendite mit -2,42 Prozent deutlich niedriger als der Branchendurchschnitt. Deshalb erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung und Diskussion über Carver im Internet sind neutral, mit einer mittleren Aktivität und einer geringen Rate der Stimmungsänderung. Das langfristige Stimmungsbild wird als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, was zu der Gesamtbewertung "Schlecht" führt. In den Diskussionen der letzten Tage standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt.

Fundamental betrachtet wird die Aktie von Carver als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 15,07 insgesamt 6 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Daher erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".