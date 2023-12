Carver Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Weitere Suchergebnisse zu "Ferrari":

Die technische Analyse der Aktie von Carver zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 2,93 USD verläuft. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 1,7 USD liegt, was einem Abstand von -41,98 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der derzeit bei 1,71 USD liegt. Dies entspricht einer Differenz von -0,58 Prozent und signalisiert daher "Neutral". Insgesamt ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionen über Carver insgesamt eine mittlere Aktivität aufweisen und daher als "Neutral" eingestuft werden. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls stabil, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

Hinsichtlich der Dividende wird Carver mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Thrifts & Hypothekenfinanzierung (138,15 %) als schlechter bewertet. Die Differenz von 138,15 Prozentpunkten führt daher zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend negative Meinungen zu Carver veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Weder positive noch negative Themen zu Carver dominierten in den vergangenen Tagen die Diskussionen, was ebenfalls zu dieser neutralen Bewertung beiträgt.

Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich der technischen Analyse, des Sentiments und der Anleger-Stimmung für die Aktie von Carver.