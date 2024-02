Carver Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Preisbewertung einer Aktie. Bei Carver liegt das KGV bei 15,07, was unter dem Branchendurchschnitt von 17 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als preisgünstig angesehen werden kann und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung.

Die Diskussionsintensität im Netz bezüglich Carver war in den letzten Monaten eher gering, was zu einer negativen Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt erhält Carver aufgrund des Sentiments und Buzz eine negative Bewertung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Aktie in einem negativen Trend liegt. Sowohl der GD200 als auch der GD50 deuten auf eine Abweichung des Aktienkurses hin, was zu einer negativen Gesamtbewertung der technischen Analyse führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Carver-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl auf 7-Tage-Basis als auch auf 25-Tage-Basis. Dies führt zu einer neutralen Bewertung nach RSI-Bewertung.

Insgesamt erhält Carver aufgrund der genannten Faktoren überwiegend negative Bewertungen, die auf fundamentale, sentimentale und technische Aspekte der Aktie eingehen und darauf hinweisen, dass die Aktie derzeit keine attraktive Investitionsmöglichkeit darstellt.