Carver Aktie: Jetzt geht’s los!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der letzten 7 Tage für die Carver-Aktie beträgt aktuell 44, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 54,3, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Zusammenfassend ergibt die Analyse des RSI somit ein "Neutral"-Rating für die Carver-Aktie.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Carver einen Wert von 15 auf. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" (KGV von 16,62) liegt die Aktie unter dem Durchschnitt (ca. 9 Prozent). Aus fundamentaler Sicht ist Carver daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An fünf Tagen dominierten positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Allerdings wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Carver diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich und zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger auf sich zieht, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Carver-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.