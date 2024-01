Carver Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Die technische Analyse der Carver-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 2,74 USD lag. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 1,91 USD, was einem Unterschied von -30,29 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Entwicklung wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (1,72 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+11,05 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Carver-Aktie aufgrund der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI der Carver-Aktie beträgt aktuell 28,57 Punkte, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft. Daher wird das Wertpapier in diesem Fall mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich in der Branche hat Carver in den letzten 12 Monaten eine Performance von -57,18 Prozent erzielt. Dies liegt deutlich unter dem Durchschnitt der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche, der um 1,72 Prozent gestiegen ist, was zu einer Unterperformance von -58,9 Prozent führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Finanzen"-Sektors, der eine mittlere Rendite von 11,05 Prozent hatte, liegt Carver um 68,23 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Carver-Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im fundamentalen Vergleich wird Carver als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 15,07, was einen Abstand von 3 Prozent zum Branchen-KGV von 15,6 bedeutet. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.