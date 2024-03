Carver Aktie: Aufgepasst!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Carver bei 2,17 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 1,58 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie etwa -27,19 Prozent unter dem GD200 liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. In ähnlicher Weise liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 1,8 USD, was einer Entfernung von -12,22 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Aufgrund dieser Werte wird die Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Finanzen" hat die Aktie von Carver im letzten Jahr eine Rendite von -60,37 Prozent erzielt, was 68,96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 8,59 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" beträgt 0,76 Prozent, und Carver liegt aktuell 61,13 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet.

Was die Dividende betrifft, weist Carver derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 138,93 % als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine positive Veränderung bei Carver festgestellt werden. Dies bedeutet, dass die Stimmung in den sozialen Medien positiver geworden ist. In Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es ebenfalls eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen. Zusammengefasst wird Carver für diese Stufe daher mit "Gut" bewertet.