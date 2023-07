Carvana mit weiteren 22% Kursgewinn

Die Carvana-Aktie ist offenbar nur etwas für schwindelfreie Investoren. Obwohl ich Ihnen das Papier des US-amerikanischen Gebrauchtwagenhändlers erst vor 3 Wochen vorgestellt habe, weist das Kursbarometer bereits ein Plus von 70% auf. In einem atemberaubenden Tempo stieg die Aktie von einem neuen Jahreshöchststand zum nächsten. Was aber sind die Gründe für die Hochgeschwindigkeitsrally? Carvana hat Zahlen vorgelegt, die durch die Bank gut waren und für die Investoren an einer Schlüsselstelle sehr stark ausfielen: Der Verschuldung! Wie ich Ihnen schrieb, wetteten im Dezember vergangenen Jahres bereits die ersten Geier auf eine Pleite des Unternehmens und sorgten damit bei einigen Anlegern für Schnappatmung und Panik-Verkäufen. Wie sich in der zurückliegenden Woche zeigte, wäre es allerdings klüger gewesen,...