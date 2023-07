Carvana - Die Wiedergeburt des Gebrauchtwagenhandels

Carvana (ISIN: US1468691027) – dieses Jahr bereits mit einem beeindruckenden Plus von 521%. Der Gebrauchtwagenhändler konnte in den letzten Wochen zweimal positive Nachrichten liefern, was vorerst für Investorenberuhigung sorgte. Der immens starke Anstieg des Aktienkurses ist jedoch dem “Short-Squeeze”-Szenario zuzuschreiben – einer Situation, in der Leerverkäufer gezwungen sind, die Aktie zu kaufen.

Jene Investoren allerdings, die auf sinkende Carvana-Kurse in den beiden vergangenen Jahren gesetzt haben, wurden üppig belohnt. Vor genau zwei Jahren wechselten noch Aktionäre ihre Besitztümer zu Kursen von über 300 Dollar; im Dezember des...