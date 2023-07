Carvana: Eine erstaunliche Erfolgsstory der Aktie!

Obwohl die Carvana-Aktie in den vergangenen Tagen zu schwächeln schien, setzte sie ihren beeindruckenden Wochenlauf am Freitag mit einem Kursanstieg von 20 Prozent fort. Seit Beginn des Mais hat sich der Aktienkurs von Carvana mehr als vervierfacht. Aber was ist der Grund für diesen unglaublichen Anstieg?

Unveränderte massive Hindernisse

Der eindrucksvolle Aufstieg von Carvana ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil das Unternehmen Ende des Jahres 2022 kurz vor dem Bankrott stand. Die Covid-19-Pandemie und ein drastischer Anstieg der Zinssätze brachten die Gebrauchtwagenbörse an den Rand des Zusammenbruchs.

In den letzten Monaten jedoch gelang es dem Management, einen Richtungswechsel herbeizuführen. Das Kreditrating für Autokredite, welche durch Carvana verpackt wurden, wurde aufgewertet und das Führungsteam lieferte...