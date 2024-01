Carvana-Anleger machen nicht mehr mit!

Die Analystenmeinungen zu Carvana sind gemischt, wie aus den letzten zwölf Monaten hervorgeht. Es liegen 1 positive, 5 neutrale und 2 negative Einschätzungen vor, was zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating führt. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Carvana. Das durchschnittliche Kursziel der Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 38,14 USD. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie um -8,75 Prozent fallen könnte, verglichen mit dem letzten Schlusskurs von 41,8 USD, was als "Schlecht"-Empfehlung betrachtet wird. Insgesamt erhält die Carvana-Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung von Analysten.

In Bezug auf die Dividende weist Carvana derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,43 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Spezialität Einzelhandel"-Branche.

In den letzten 12 Monaten erzielte Carvana eine beeindruckende Performance von 1251,6 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -9,26 Prozent gefallen, was auf eine Outperformance von +1260,86 Prozent im Branchenvergleich für Carvana hindeutet. Die Performance des "Zyklische Konsumgüter"-Sektors betrug -4,4 Prozent im letzten Jahr, und Carvana übertraf diesen Durchschnittswert um 1256 Prozent. Aufgrund dieser starken Überperformance erhält Carvana in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI von Carvana liegt auf 7-Tage-Basis bei 51,43 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI jedoch überkauft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Carvana-Wertpapier somit in diesem Abschnitt ein "Schlecht"-Rating.