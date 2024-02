Carvana Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

In den letzten zwölf Monaten haben 8 Analysten Carvana-Aktien bewertet, wobei 1 Bewertung als "Gut", 5 als "Neutral" und 2 als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Im vergangenen Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Die durchschnittlichen Kursziele ergaben einen Wert von 38,14 USD, was bedeutet, dass die Aktie basierend auf dem letzten Schlusskurs (43,45 USD) um 12,21 Prozent fallen könnte. Daher lautet die Empfehlung "Schlecht". Zusammenfassend erhält Carvana somit ein "Neutral"-Rating von den Analysten.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" verzeichnet Carvana eine Rendite von 1251,6 Prozent, was mehr als 1258 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Spezialität Einzelhandel" verzeichnete hingegen eine mittlere Rendite von -7,82 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Carvana mit 1259,42 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In technischer Hinsicht liegt der aktuelle Kurs von Carvana mit 43,45 USD -1,45 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Betrachtet man die vergangenen 200 Tage, so liegt die Einstufung hingegen bei "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +26,71 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Carvana derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,42 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie aufgrund der Differenz zu vergleichbaren Werten aus der Branche "Spezialität Einzelhandel".